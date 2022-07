Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 03/07: Ikatura - Čerin - Kilkenny - Abarisketa - Vrsaljko

Toutes les rumeurs de transferts regroupées en un seul site. Quelle équipe est intéressée par quel joueur? Découvrez le ici en premier!Ikatura - Čerin - Kilkenny - Abarisketa - Vrsaljko

Olympiakos accueille Sime Vrsaljko

Joli coup de l'Olympiakos qui s'offre Sime Vrsaljko, dont l'aventure venait de se terminer à l'Atlético de Madrid. Le back droit croate a paraphé un contrat de deux ans avec le club grec.

Aitor Fernández est le nouveau gardien d'Osasuna

Aitor Fernández est le nouveau gardien d'Osasuna. Le portier arrive en provenance de Levante et s'engage jusqu'en juin 2025.

Gavin Kilkenny rejoint Stoke City

Gavin Kilkenny (22 ans )ne découvrira pas la Premier League avec Bournemouth. Le milieu irlandais des Cherries est prêté pour la saison à Stoke City.

Welcome to Stoke City @gavkilkenny10 🤝 — Stoke City FC (@stokecity) July 2, 2022

Adam Gnezda file au Panathinaikos

Adam Gnezda (22 ans) quitte Nuremberg et s'engage pour les quatre prochaines années en faveur du Panathinaikos. Arrivé en Allemagne depuis Domzale en 2019, le natif de Postojna n'a disputé que 5 matchs avec le FC Nuremberg, avant de filer en prêt au HNK Rijeka. Deux saisons en Croatie et 73 matchs plus tard, il rejoint la Grèce.

Un joueur de Manchester City rejoint le Borussia Mönchengladbach

Ko Ikatura débarque au Borussia Mönchengladbach en provenance de Manchester City, qu'il avait rejoint en 2019 et avec lequel il n'a jamais disputé la moindre rencontre (prêts à Groningue et Schalke).L'international japonais (12 sélections) a signé un contrat avec les Poulains jusqu'au 30 juin 2026. Le défenseur central de 25 ans portera le numéro 3.