Le Cercle réalise un bon partage face à Nice

C'était le premier match de préparation de Nice depuis le retour de Lucien Favre. Le Cercle alignait une équipe avec beaucoup de cadre, dont Hotic, Somers, Daland,...

Nice prenait l'avantage dès la 8e minute. Delort ponctuait une superbe action enclenchée par Thuram et Gouiri.

Les hommes de Dominik Thalhammer ont réussi à rejoindre les Aiglons au score. Le jeune Yannis Nahounou (18 ans) a poussé le ballon dans son propre but (84e). Score final : 1-1

𝐅𝐓 | Een sterke prestatie van Cercle eindigt met een verdiend gelijkspel tegen @ogcnice !



Groen-Zwart kwam in de tweede helft langszij toen een voorzet van Wolf Ackx door Nahounou in eigen doel werd gewerkt.



👏 Well done boys! 🟢⚫️ #levecercle pic.twitter.com/bIRX7DZZfX