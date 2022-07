Coupe du Monde : La FIFA autorise un remplacement supplémentaire dans certains cas

Après l'élargissement des noyaux, la FIFA continue de modifier certaines règles de la Coupe du Monde 2022 qui se déroulera au Qatar.

Il y a quelques semaines, la FIFA a décidé que les noyaux des sélections lors de la Coupe du Monde pourraient être à nouveau légèrement plus grands, comme lors du Championnat d'Europe.

La FIFA a publié une nouvelle règle dimanche soir. Au Qatar, pour la première fois, il y aura un protocole pour les joueurs qui auraient subi une commotion cérébrale. Afin de réduire la pression sur les médecins pour qu'ils laissent les joueurs continuer à jouer au football contre leur meilleur jugement, un remplacement supplémentaire est autorisé en cas de suspicion de commotion cérébrale. Même si tous les remplacements n'ont pas encore été effectués, un remplacement dans le cas d'une éventuelle commotion cérébrale ne compte pas pour les remplacements réguliers.

De plus, les médecins du pays pourront revoir la scène sur plusieurs écrans pour analyser plus en détail la blessure. Une équipe externe d'experts sera sur place pour se spécialiser dans le traitement des traumatismes crâniens. Parce qu'aucun match n'est plus important que la sécurité du joueur.