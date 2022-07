Le KV Malines va (enfin) faire ses adieux à Aster Vranckx

Aster Vranckx a été transféré à Wolfsbourg en janvier 2021, et a quitté le KV Malines pour de bon l'été dernier. Un an plus tard seulement, les Sang & Or vont lui rendre hommage.

Maintenant que les choses sont (quasi) totalement revenues à la normale, le KV Malines va pouvoir réunir ses supporters afin de célébrer une dernière fois Aster Vranckx. Quand le milieu de terrain a quitté Malines en juillet 2021 (après un prêt depuis Wolfsbourg pour la seconde partie de saison 2020-2021), les stades étaient en effet encore partiellement clos. Mais les Sang & Or tiennent à dire au revoir à leur joueur en bonne et due forme. Parti pour 8 millions d'euros, Vranckx a depuis fait ses débuts en Bundesliga et a même impressionné, disputant 24 rencontres, souvent comme réserviste mais confirmant ses belles dispositions. Ce samedi, Wolfsbourg viendra Derrière les Casernes pour un match de gala qui sera l'occasion des adieux "officiels" de l'international espoirs. 👋 I We hebben Aster nooit kunnen uitzwaaien door de matchen achter gesloten deuren. Maar zaterdag komt hij op bezoek met Wolfsburg 😍



Kom jij @Vranckx40 dan een mooi uitgesteld afscheid bij KVM geven? 💛❤️



Meer info over tickets 👉 https://t.co/1zAbtM9ELH#trotsoponzekleuren pic.twitter.com/2ssLyawWYm — KV Mechelen (@kvmechelen) July 11, 2022