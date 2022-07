Mbo Mpenza devient président d'un club de Nationale 1

Nouveau défi pour l'ancien Diable Rouge.

Mbo Mpenza (45 ans) devient le président de Mandel United, pensionnaire de Nationale 1. L'ancien Diable Rouge l'a annoncé sur ses réseaux.



"Je suis plus que motivé de rendre la confiance qu'on m'a accordée en mettant en place une nouvelle structure et une nouvelle équipe qui veillera à ce que le club puisse continuer à se développer dans le respect des valeurs de Mandel. Notre premier objectif sera de créer une équipe qui veillera à se stabiliser financièrement et de performer sur le plan sportif avec un groupe compétent et compétitif.

Les personnes qui me connaissent savent qu'unir fait partie de mes valeurs. Cela me tient à cœur de rassembler les forces du centre de formation d'Izegem, un centre de qualité, tout en comptant sur le soutien des éducateurs, entraîneurs et responsables du Futurosport à Mouscron. De cette façon, j'espère redonner espoir à toute une région qui a été mise sur la carte grâce au football. Le mot-clé de ce nouveau départ sera donc "united": un projet local, ambitieux, au-delà de la frontière linguistique, mais surtout: de et pour tous. Tous ensemble, nous travaillons en coulisses pour préparer cette nouvelle saison."