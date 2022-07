Wout Faes aurait tapé dans l'œil d'un grand d'Italie

Le Diable Rouge sort d'une très grosse saison avec le Stade de Reims. Une grande formation transalpine penserait à lui pour remplacer un taulier.

Suite à sa saison 2021-2022 avec le Stade de Reims, Wout Faes (24 ans) semble avoir franchi un palier. Titulaire indiscutable chez les Champenois, il a marqué 4 buts et a même été promu capitaine à plusieurs reprises. Le défenseur a également pu goûter aux joies des Diables Rouges, contre la Pologne au Stade Roi Baudouin en Ligue des Nations.

Faes dit, selon L'Equipe, rester "focus" sur Reims. "Pourquoi ne pas continuer et faire une troisième belle saison ?", se questionne-t-il. Néanmoins, il ne tarit pas d'ambitions, et se verrait bien "aller plus haut". Désireux d'aller à la Coupe du monde, l'ancien d'Anderlecht et d'Ostende ne veut donc pas à tout prix quitter Reims, et restera si aucun club ne se manifeste.

Seulement, toujours selon le journal français, le Napoli serait désireux de s'attacher ses services. Son profil aurait tapé dans l'oeil des dirigeants Partenopei, qui verraient en lui le remplaçant de Kalidou Koulibaly, en instance de départ vers Chelsea.

Faes est sous contrat jusqu'en 2024 avec les Champenois, qui ont fixé sa valeur à 15 millions d'euros. Un gros transfert en perspective ?