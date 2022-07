📷 Le Standard révèle ses maillots pour la saison 2022-2023

Fin du suspens : les nouveaux maillots du Standard ont été dévoilés.

Les maillots domicile et extérieur du Standard de Liège pour la saison 2022-2023 ont été révélés. Rien de bien surprenant pour la vareuse que porteront les Rouches à Sclessin, et qui arbore la couleur rouge traditionnelle. En déplacement, le Standard se parera de gris foncé et noir, en motif à damiers plus original.