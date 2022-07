Peter Bosz après Anderlecht-Lyon : "C'était un beau match"

Victorieux plus tôt dans la journée avec ses jeunes, les Gones ont perdu ce samedi leur deuxième match de préparation contre le Sporting d'Anderlecht (3-0).

L'Olympique Lyonnais a chuté face au Sporting d'Anderlecht (3-0) ce samedi soir. Cueillis à froid dès la 2e minute de jeu par Refaelov, les Gones ne sont pas parvenus à revenir au score. Les Mauves ont même inscrit deux buts supplémentaires en seconde période via Esposito (61e) et Amuzu (81e). La barre transversale trouvée par Delcroix (51e) a évité à l'OL une défaite plus lourde.

"C’est la préparation, on est à la fin de notre deuxième semaine, eux ils sont à la fin de leur préparation. On a vu des bonnes choses et des choses qu’on doit mieux faire notamment en début de match ou sur les corners. C’était un beau match ce soir, on a eu beaucoup de possessions, des occasions mais finalement ce sont eux qui ont marqué sur corner", a confié le coach de l'OL Peter Bosz à l'issue de la rencontre sur le site du club rhodanien.

"On a fait une mauvaise entame où l’on prend un but rapidement, ça nous plombe sur la suite du match. On avait le ballon mais on n’a pas réussi à se procurer beaucoup d’occasions. On a encore le temps de progresser avant le début de la saison. Je m’adapte bien à l’équipe. Je suis venu ici pour jouer. Il faut que je saisisse ma chance", a souligné Johann Lepenant.

L'Olympique Lyonnais se déplacera ensuite aux Pays-Bas pour affronter Willem II et Feyenoord avant de rencontrer l'Inter Milan.