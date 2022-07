Danny Buijs : "Les débuts d'Alessio Da Cruz sont prometteurs"

À l'approche de la première journée de championnat, lors de laquelle le KV Mechelen reçoit l'Antwerp, Danny Buijs discute des points positifs majeurs de son noyau.

Arrivé cet été en provenance de Groningen, Danny Buijs est chargé de faire passer un cap au KV Mechelen, qui ambitionne de se qualifier pour la Coupe d'Europe à moyen terme, en passant éventuellement par les Europe Play-Offs.

L'entraîneur néerlandais est donc en pleine découverte de son noyau, mais remarque déjà des points positifs très intéressants. Parmi eux, Alessio Da Cruz. Arrivé libre depuis Parme cet été, le milieu de terrain offensif montre de belles choses à l'entraînement et lors de rencontres amicales, mais manque encore un petit peu de condition physique. "Il est toujours en mouvement, ce qui rend le travail des défenses adverses difficile. D'autres joueurs sont bien plus statiques, on les voit donc beaucoup moins dans le jeu."

Sorti à la mi-temps lors de la rencontre amicale face à Wolfsburg (3-4), le joueur de 25 ans souffre encore d'un désavantage physique, et ne semble pas encore prêt à débuter une rencontre. "Je pourrais prendre le pari de le faire jouer toute une rencontre maintenant, mais c'est très risqué. Si nous le perdons durant plusieurs semaines, je ne retire rien de positif. Il est préférable d'attendre qu'il soit prêt" commente Danny Buijs.