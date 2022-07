Le Sporting de Charleroi communique en transparence: le mercato, les supporters et les finances abordées

A quelques jour de la reprise du championnat contre l'AS Eupen.

D'ici à quelques jours, samedi pour être précis, le Sporting de Charleroi reprendre le championnat contre Eupen. Alors que certains supporters des Zèbres ont manifesté leur mécontentement contre Strasbourg, et que de plus en plus de personnes se posent des questions à propos du futur du club, la direction du Sporting a tenu à communiquer.

Ils ont tenu à préciser une nouvelle stabilité à propos des mouvements de joueurs, tout en rappelant que le club se doit d'anticiper et de surveiller les mouvements du marché. De plus, le club insiste sur le fait que depuis plusieurs années les résultats sont assez positifs, tout en ajoutant depuis l'arrivée d'Edward Still des jeunes de l'école de jeunes.

Le club joue aussi la transparence sur les comptes puisqu'elle les communique, tout en précisant que d'année en année, il y a de plus en plus de personnes qui ont été embauchées dans le club. Enfin, il y a aussi eu un retour sur la nouvelle communication positive entre les supporters et le club via le Collectif RCSC.

Voici le communiqué dans son entièreté: