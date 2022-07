Timothy Derijck prévient le RFC Seraing : "Prendre des points, c'est le message !"

Ce samedi en fin d'après-midi (18H30), Zulte Waregem recevra le RFC Seraing lors de la première journée de D1A.

Avec Seraing comme premier adversaire, Zulte Waregem rencontre immédiatement un conccurent direct concernant le maintien et l'équipe qu'elle a battue de justesse à la fin de la saison dernière pour éviter les matchs de barrage. Déjà un match important. "Nous avons dû faire cela la saison dernière également, et nous avons réussi à l'époque", s'est souvenu Timothy Derijck dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws. "Pas avec un bon football, mais alors seuls les points comptaient. Ce n'est pas différent maintenant. Obtenir des points est le message. Même si je me méfie de Seraing, ils ont montré la saison dernière qu'ils avaient beaucoup de qualités footballistiques. Ils n'auront pas perdu tout cela", a précisé le defenseur central.

Début de calendrier chargé

Début de calendrier chargé pour Zulte Waregem qui rencontrera par la suite l'Antwerp, le Club de Bruges et le KRC Genk. "De toutes les équipes, notre programme est le plus difficile sur le papier", a souligné le joueur âgé de 35 ans. "Mais il faut juste prendre les matchs comme ils viennent. L'opposition est difficile, mais peut-être que toutes les équipes ne sont pas encore prêtes. Nous avons beaucoup de nouveaux renforts, et heureusement, ils ont tous eu le temps de s'adapter Espérons que cela nous permettra de commencer la compétition en étant frais et dispos et que nous pourrons rapidement montrer sur le terrain les idées que l'entraîneur veut transmettre au groupe", a conclu Timothy Derijck.