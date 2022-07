Ito, écarté du groupe, se prépare à quitter Genk

Le Japonais vivrait ses derniers jours en tant que joueur du Racing Genk. Il est en instance de départ vers le Stade de Reims.

Cela semble se préciser pour Junya Ito au Stade de Reims. Selon les dernières nouvelles, le club français devrait payer la clause libératoire du joueur, s'élevant à 10 millions d'euros. Genk n'aurait alors pas son mot à dire ni à négocier avec les dirigeants champenois.

Pour Het Laatste Nieuws, les choses ont pris un tournant décisif ce jeudi. Ito ne s'entraîne en effet plus avec le groupe et n'effectue que des sessions individuelles. Le départ semble proche, et il est probable qu'il intervienne avant ce dimanche et la rencontre contre le Standard.