Paul Pogba pourrait manquer la Coupe du Monde

Blessé au ménisque, le milieu de terrain de l'équipe de France ne pourrait revenir qu'en 2023.

Fraîchement transféré à la Juventus en provenance de Manchester United, Paul Pogba n'est pas encore prêt à retrouver les pelouses du championnat italien et ne verra peut-être jamais celles de Doha.

En effet, la Gazzetta dello Sport annonce que le milieu de terrain de l'équipe de France pourrait revenir plus tard que prévu de sa blessure au ménisque. Le joueur de 29 ans a le choix entre deux opérations après sa blessure au genou : la méniscectomie et la suture méniscale. S'il choisit la deuxième solution, il devrait purger une indisponibilité de cinq mois et ne serait donc disponible qu'en 2023. Il manquerait donc toute la première partie de la saison avec la Vieille Dame, tout comme la Coupe du Monde avec les tenants du titre.