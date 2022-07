Philippe Clement pourrait voir débarquer un international français à Monaco !

Indésirable à la Juventus de Turin, Adrien Rabiot (27 ans) semble proche d'un départ. Selon les informations de Fabrizio Romano, cela pourrait bien être l'AS Monaco.

Le club du Rocher serait rentré en contact avec l'entourage du joueur il y a quelques semaines. Il serait dans les petits papiers monégasques, mais pour l'instant aucune discussion n'aurait été engagée. Rabiot ne saurait pas encore de quoi son avenir sera fait. Il est sous contrat jusqu'en 2023 avec les Turinois.

Avec Rabiot, Philippe Clement pourrait compter sur un élément d'expérience et au haut niveau de performance lorsqu'il est à 100 %, capable de remplacer Aurélien Tchouaméni, parti au Real.

AS Monaco had direct contact with Adrien Rabiot's camp weeks ago. He's one of the players in the list but still no negotiations with Juventus, deal in stand-by as of now. ⚪️🔴 #ASMonaco



No decision mate yet for Rabiot future.