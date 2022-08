Dante Vanzeir : "Je commence à faire partie des anciens ici"

Arrivé à Bruxelles il y a deux ans, Dante Vanzeir fait déjà partie des joueurs les plus anciens du noyau.

Après sa formidable saison dernière, l'Union Saint-Gilloise a perdu plusieurs cadres cet été. Monté dans la hiérarchie, Dante Vanzeir se voit confier une grande responsabilité par les Bruxellois. "Je resterai toujours le même, mais je deviens petit à petit l'un des anciens ici. Oui, j'ai plus de responsabilités, mais je ne deviendrai jamais celui qui se place au-dessus du groupe" analyse l'ancien de Genk dans la Dernière Heure les Sports.

Deniz Undav parti, c'est un autre attaquant provenant de troisième division allemande, Denis Eckert Ayensa, qui a rejoint les vice-champions en titre. "Ne lui mettons pas la pression et ne commençons pas à le comparer à Undav. Il a plus de profondeur dans le jeu et il est plus mobile qu'Undav. Je suis certain que cela se passera bien, c'est un joueur intelligent."