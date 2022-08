Karel Geraerts reste calme : "Rien n'est décidé, ils ont les cartes en main"

Karel Geraerts était naturellement très heureux de la prestation de son équipe, mais calme le jeu.

L'entraîneur de l'USG s'attirera quelques sourires quand un journaliste de chiffrer, en pourcentage, les chances de qualification de son équipe. "0% ! Nous devons encore aller là-bas et rien n'a changé, ils ont toutes les cartes en main", affirme Karel Geraerts. Une exagération, bien sûr, car l'Union a frappé un grand coup."Je suis très fier de notre performance. J'avais demandé à mes joueurs de respecter l'adversaire, qui est une grande équipe, sortant d'une superbe saison avec une finale d'Europa League".

Geraerts est donc conscient de l'exploit de ses troupes. "J'ai dit à mes joueurs qu'ils pouvaient être fiers. Mais je leur ai aussi dit, avant et après le match, que rien ne serait décidé aujourd'hui", pointe-t-il. "Aujourd'hui, nous pouvions juste nous mettre en bonne position, et c'est chose faite. La semaine prochaine, ce sera autre chose, une tâche difficile et un match qui s'annonce incroyable".

Recharger les batteries

Les Rangers n'étaient pas brillants, mais l'USG a aussi sorti un match de haut vol. "Meilleurs que je pensais ? Nous avons été bons. Avec une bonne organisation, ce qui fait notre force. Les Rangers avaient le ballon mais nous avons éteint leur jeu. Encore une fois : ce n'est qu'un match, il y en a deux", insiste Geraerts. "Le plus dur, je le sais d'expérience, ce sera de garder tout le monde calme et détendu. Je vais leur laisser un peu de temps en famille pour célébrer et nous parlerons de la suite demain".