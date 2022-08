Ruud van Nistelrooy après Monaco-PSV : "Il y a eu plus de fatigue de notre côté"

Ce mardi, l'AS Monaco et le PSV Eindhoven n'ont pas réussi à se départager (1-1) pour le compte du 3e tour préliminaire aller de la Ligue des Champions.

Pour sa grande première en Ligue des champions dans le rôle de coach, Ruud van Nistelrooy a affiché quelques regrets. "D'un côté, je suis déçu que nous finissions sur un nul, mais de l'autre, je suis aussi réaliste. En seconde période, on s'est progressivement éteints. On a parfois mal géré notre possession et nos phases avec le ballon. Toutes nos offensives se voyaient à chaque fois stoppées par une mauvaise passe, un geste raté. Donc nous n'avons pas eu la continuité dans le jeu que j'espérais", a confié l'entraîneur néerlandais pour le média ESPN.

"Je pense que c'est un bon résultat pour nous. Nous sommes dans un nouveau processus. Nous sommes une nouvelle équipe, avec un nouveau staff. Et il faut aussi avoir à l'esprit que nous avons joué la Supercoupe samedi (5-3 contre l'Ajax Amsterdam), il y a eu plus de fatigue de notre côté que pour Monaco. Au final, je suis tout de même fier de mes joueurs, car ils se sont surpassés pour résister à la fin", a souligné le Batave.