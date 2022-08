Josh Cullen : "Kompany est comme à Anderlecht : très dévoué"

Le petit milieu de terrain a livré ses premières impressions en tant que joueur de Burnley sous Vincent Kompany, qu'il a suivi d'Anderlecht.

Une victoire contre Huddersfield et un trophée d'homme du match : on a déjà vu pire comme débuts pour Josh Cullen. L'Irlandais a livré ses premières impressions en tant que joueur de Burnley en conférence de presse. L'occasion de décrire la manière de travailler de son coach, Vincent Kompany.

"Il est là tous les jours pour garder un œil sur les choses et intervenir quand il le juge nécessaire", commence l'ancien numéro 8 d'Anderlecht. "Il est très minutieux dans son travail et très dévoué. En étant sur le terrain tous les jours, il fait toujours sentir sa présence."

"Il croit en sa façon de travailler et les joueurs y adhèrent tous immédiatement. Sa façon de travailler est la bonne, elle est très similaire à celle d'Anderlecht", poursuit-il. "Tactiquement et techniquement, j'apprends tous les jours et je me nourris de la connaissance du jeu qu'il a acquise au cours de sa carrière et des coachs sous lesquels il a joué. À Anderlecht, il m'a donné un rôle de leader que j'ai apprécié, il m'a vraiment aidé à me développer."

Il s'est également exprimé sur ses premières semaines à Burnley, son installation, sa prise de connaissance avec son staff et coéquipiers. "J'ai vraiment apprécié. J'avais déjà des liens avec le coach et le staff, mais les gars ont été vraiment accueillants. J'ai l'impression de m'être bien intégré au groupe."

Après Huddersfield, Burnley jouera ce week-end face à Luton Town, également un candidat à la montée en Premier League.