"Il y aura toujours une place pour lui à Liverpool" : appel du pied ou hommage sincère à De Bruyne ?

Ce samedi, Kevin De Bruyne pourrait conclure sa carrière impressionnante à Manchester City avec un vingtième trophée. En finale de la FA Cup à Wembley, City affrontera Crystal Palace.

Pour Kevin De Bruyne, il ne reste plus que deux matchs à jouer sous les couleurs de Manchester City. Les supporters des Skyblues en sont pleinement conscients. À l’approche de la finale, ils ont récolté en une seule journée la somme de 13 000 euros pour financer un immense tifo en hommage au milieu de terrain belge.

Cet hommage envahira les tribunes ce samedi, comme un dernier salut à leur maestro, celui qui a été le cœur de l’équipe pendant dix saisons. Et dans le monde du football, les éloges pleuvent pour De Bruyne.

Mohamed Salah, star de Liverpool et pourtant rival historique de City, n’a pas caché son admiration : "Il a laissé une empreinte indélébile sur la Premier League. Ce qu’il a accompli à City est exceptionnel", a déclaré l’Égyptien. "Je lui souhaite le meilleur… et il y aura toujours une place pour lui à Liverpool", a-t-il ajouté en plaisantant.

Erling Haaland, son coéquipier et buteur souvent servi sur un plateau par De Bruyne, s’est montré particulièrement ému : "La connexion a été immédiate entre nous. Kevin est peut-être le meilleur joueur à avoir porté le maillot de City. Il est irremplaçable", a confié le Norvégien. "Un vrai ami s’en va bientôt, et ça me touche."

De Bruyne, lui, n’a encore rien dévoilé sur son avenir, mais tout indique que son aventure à Manchester City touche à sa fin. Des clubs d’Arabie saoudite, de MLS, et même de grandes équipes européennes suivent sa situation de très près. Un départ au sommet, avec un trophée soulevé, serait une conclusion digne de son parcours.