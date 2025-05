Qui mérite vraiment le titre ? "Celui qui l'emportera l'aura fait à sa manière, et ce sera mérité", répond Pocognoli

Pour Sébastien Pocognoli, le futur champion le devra aussi à la pression des autres équipes. Une saison où chacun a forcé l'autre à se dépasser, jusqu'au bout.

Dans une interview accordée à Het Laatste Nieuws, Sébastien Pocognoli, coach de l’Union Saint-Gilloise, a partagé une vision lucide et respectueuse de la lutte pour le titre. Pour lui, ce championnat ne sacre pas seulement une équipe, mais récompense un effort collectif. "Celui qui sera champion le devra aussi aux autres", affirme-t-il.

Il tient à saluer le parcours remarquable de Genk pendant la phase classique. "La saison du Racing Genk a été exceptionnelle. Et c’est justement grâce à ça que le Club de Bruges a pu les pousser dans leurs retranchements." Une dynamique de très haut niveau s’est installée entre les favoris.

"À ce moment-là, nous étions les outsiders. Mais nous avons décroché notre place en Play-offs. Et j’étais convaincu que, si on y arrivait, on montrerait de belles choses." Pour Pocognoli, l’Union avait surtout besoin d’une opportunité. Une fois dans le dernier carré, elle n’avait plus rien à prouver, juste à jouer.

Il revient aussi sur la forme impressionnante du Club de Bruges ces dernières semaines. "Leur grande forme nous a permis, à nous aussi, de mettre la pression. Et inversement." Chaque équipe a obligé l’autre à se dépasser. Une spirale d’exigence qui a élevé le niveau de tout le monde.

"Difficile de dire qui mérite le plus le titre", conclut-il. "Mais celui qui l’emportera l’aura fait à sa manière, et ce sera mérité." Une déclaration honnête, sans langue de bois, qui rend hommage non seulement au futur champion, mais à l’intensité incroyable de cette fin de saison.