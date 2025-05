"Il mérite une statue" : l'hommage fort de Brian Riemer à Vertonghen avant son dernier match

L'ancien entraîneur d'Anderlecht, Brian Riemer, a souligné dans la Dernière Heure l'importance immense de Jan Vertonghen pour le club bruxellois. Le recordman de sélections avec les Diables Rouges disputera dimanche son dernier match à domicile contre le Club de Bruges.

Pour Brian Riemer, Jan Vertonghen mérite au minimum une statue. "Lorsque je suis arrivé à Anderlecht, nous étions en pleine crise. Nous étions mal classés et Jan revenait frustré de la Coupe du monde", se souvient Riemer. "Nous avons eu de longues discussions sur la manière dont nous pouvions redresser la situation. Au départ, il ne se voyait pas vraiment comme capitaine, mais cela a vite changé."

Riemer a accordé à Vertonghen sa confiance, ainsi que la liberté de définir lui-même son rôle de capitaine. "Je lui ai dit : Tu n’as pas à reproduire ce que tu as vu ailleurs. Sois le capitaine que toi tu veux être. Et il l’a fait de manière remarquable. Je n’ai jamais vu un joueur endosser le leadership avec autant de naturel."

Selon l'entraîneur danois, l’importance de Vertonghen ne se limitait pas au terrain, elle se manifestait surtout dans le vestiaire. "Il parlait avec tout le monde, soutenait les jeunes, et savait prendre la parole au bon moment. Crier, c’est facile, mais le faire de manière à ce que tout le monde vous suive, c’est un talent rare."

Riemer est convaincu qu’Anderlecht a en partie manqué le titre la saison dernière à cause de la blessure de Vertonghen pendant les Play-offs. "Il était la clé de notre jeu. Il apportait calme, expérience et leadership. Son absence s’est ressentie dans tous les compartiments. Il était littéralement le cœur et l’âme de l’équipe."

Après une saison marquée par les blessures, Vertonghen a peu joué cette année, mais son influence est restée immense. "Pour moi, c’est une légende", conclut Riemer. "Il mérite une statue en Belgique. Ce qu’il a apporté à Anderlecht et au football belge est tout simplement exceptionnel."