🎥 "Quand ils chantent oh Kevin De Bruyne, je n'ai jamais vu ça ! Ils le respectent tellement", confie une star du Real

Dans son documentaire sur Netflix, Vinicius Junior revient sur son enfance difficile et glisse un hommage surprenant à Kevin De Bruyne.

Dans son nouveau documentaire diffusé sur Netflix, Vinicius Junior se livre comme jamais auparavant. Loin des projecteurs du Bernabéu, l’ailier brésilien replonge dans son passé avec une sincérité touchante.

Il évoque son enfance difficile, les sacrifices de sa famille, les terrains de fortune et cette obsession du ballon rond qui l’a sorti de la pauvreté.

Sur le terrain, l’enfant du Brésil est devenu un homme redoutable. Cette saison, il a encore fait trembler les défenses d’Espagne et d’Europe. En Liga, Vinicius a inscrit 11 buts et délivré 7 passes décisives en 29 matchs. En Ligue des champions, son terrain de jeu favori, il a ajouté 8 buts et 2 passes en 12 rencontres.

Mais c’est dans une séquence inattendue du documentaire que le ton change. Vinicius parle de Manchester City avec une admiration inhabituelle. "D’habitude contre les équipes, on domine, mais contre City… on défend, surtout chez eux avec leurs fans… quand ils chantent ohhh Kevin De Bruyne on dirait le stade va s’effondrer ! Je n’ai jamais vu ça ! Ils le respectent tellement", confie-t-il, les yeux écarquillés.

Vinicius Junior: "I’ve never seen anything like it, when the #ManCity fans sing, ‘Oh Kevin De Bruyne!’ It’s a unique atmosphere. Even I started singing along…” [via 'Baila, Vini'/@City_XtraPT]pic.twitter.com/qpKbSbIyGV — City Xtra (@City_Xtra) May 15, 2025

Cet hommage spontané prend une résonance particulière alors qu’une page s’apprête à se tourner à City. Kevin De Bruyne, icône des Skyblues, disputera ses dernières minutes sous le maillot de City à la fin de la saison. Aucun nouveau club n’a encore été annoncé pour le maestro belge, mais son départ laisse un vide immense.