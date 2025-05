Transfert imminent ? Le Bayern de Kompany accélère... mais Guardiola veille dans l'ombre

Le Bayern Munich s'apprête à frapper un grand coup sur le marché des transferts et tous les regards se tournent vers Florian Wirtz. Le joyau du Bayer Leverkusen semble plus proche que jamais d’un départ. Et pas vers n’importe quelle destination : le club bavarois, désormais dirigé par Vincent Kompany, en fait une priorité absolue. Ces derniers jours, les dirigeants du Bayern peaufinent les détails de leur première offre officielle qui pourrait être transmise sous peu.

🚨🆕 FC Bayern are currently preparing their first formal offer for Florian #Wirtz, which is set to be submitted soon. Bayern remain in close contact with Wirtz/family. An agreement in principle on salary and contract length is already in place. Bayern bosses remain very… pic.twitter.com/0G2FALHyj2