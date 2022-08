Vrancken attend Onuachu: "Impossible de savoir quand il reviendra"

Le Soulier d'Or est toujours absent des feuilles de match.

Paul Onuachu n'a pas joué une minute cette saison en raison d'une blessure aux adducteurs. L'entraîneur Wouter Vrancken a parlé du Nigérian lors de sa conférence de presse, dans des propos relayés par Het Laatste Nieuws.

On ne sait pas encore quand le Soulier d'or reviendra. "Il est difficile de savoir dans quel niveau de forme il se trouve. Il est arrivé plus tard dans la préparation, et n'a joué que 45 minutes contre Heist. Une blessure aux adducteurs est aussi venue le gêner dans sa préparation, même si cela semble aller de mieux en mieux ».

Ce week-end, ce sera une rencontre face à Eupen qui sera au menu des Genkies. Les Pandas restent sur une belle victoire contre le Club de Bruges : « Je ne suis pas surpris de cette victoire. Contre Bruges, ils sont restés fidèles à leurs principes. Nous ne pourrons donc pas nous reposer sur nos lauriers et nous devrons apporter de l’énergie à notre jeu ».