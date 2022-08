Le Brésil dévoile ses maillots pour le Mondial 2022

Le Brésil est l'un des premiers favoris à dévoiler ses maillots pour la Coupe du monde 2022 au Qatar (21 novembre - 18 décembre).

À trois mois du début du Mondial, le Brésil a dévoilé ses maillots. Comme d'habitude, la tenue domicile est jaune et sobre, avec tout de même des liserés bleus sur le col et les manches. La tunique extérieure est bleue avec un dégradé de vert sur les manches et des motifs "jaguar".