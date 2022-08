Deux anciens Sérésiens propulsent le FC Metz vers la victoire

Le FC Metz avait débuté la saison avec une nette victoire contre Amiens (3-0) avant de perdre à Caen.

Les hommes de László Bölöni retrouvaient leur stade Saint-Symphorien, où ils ont également retrouvé le goût de la victoire.

Opposés à Valenciennes, les Grenats se sont remis sur les bons rails grâce à deux anciens Métallos. Abdoulie Jallow (15e) ouvrait le score, tandis que Georges Mikautadze (86e) délivrait les siens en fin de match alors que les visiteurs poussaient pour égaliser.

Muet face à Caen, le Géorgien a inscrit son second but en trois rencontres, et le FC Metz reprend du poil de la bête avec un deuxième succès à domicile.