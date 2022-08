JPL : le Cercle et Malines se quittent dos à dos

Le Kavé se déplaçait au Jan Breydel à l'occasion de la 4e journée de JPL.

Reboosté par sa nette victoire face à l'Union, Malines se rendait au Cercle avec confiance. Les deux formations comptaient une victoire et deux défaites, mais n'ont finalement pas pu se départager.

Le spectacle n'était pas vraiment au rendez-vous et la chaleur n'a pas aidé deux équipes clairement à bout de souffle.

Après une première période décevante, le Cercle était plus dangereux après le repos. Somers manquait la plus grosse occasion à l'heure de jeu, et la partie s'animait surtout à la fin où plusieurs pertes de balle malinoises ont failli coûter très cher au Kavé.

Mais la partie s'est finalement soldée sur un triste nul sans buts. Le Cercle ira à Genk alors que Malines recevra Westerlo lors de la prochaine journée.