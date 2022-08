Un ancien Anderlechtois dans le viseur du Standard de Liège

Le matricule 16 continue de travailler sans relâche en coulisses afin de renforcer l'équipe dirigée par Ronny Deila.

Le Standard de Liège désire renforcer son compartiment offensif et aurait un ancien Anderlechtois dans le viseur. En effet, Paul Mukairu (22 ans) intéresse le matricule 16, selon la presse danoise. Arrivé à Copenhague en janvier 2022, le Nigérian n’a joué que 17 matchs et peut déjà partir. Au Danemark, on avance que les négociations pour un prêt avec option d’achat sont en cours avec la direction liégeoise.

L'ailier avait disputé 29 matchs (4 buts et 4 assists) à Anderlecht lors de la saison 2020-2021.