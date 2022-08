José Jeunechamps avait une priorité: "On se devait d'oublier la claque reçue à Anderlecht"

Seraing s'est une nouvelle fois incliné, ce qui plonge un peu plus les Métallos dans le doute.

José Jeunechamps, avec son phrasé et sa gouaille, n'est pas un homme qui se cache derrière des excuses. Après la quatrième défaite en quatre rencontres depuis le début de la saison, il ne s'est pas caché et a expliqué clairement ce qui fait défaut à son équipe.

"On devait se remettre de la claque reçue à Anderlecht. Ce n'était pas grave dans les chiffres, mais dans le contenu... je m'étais dit il y a une semaine qu'on allait en prendre 7 ou 8. Mais bon, il fallait se remettre de ça, et ce fut chose faite. On avait un plan A et un plan B. On a essayé de changer d'animation à chaque pause boisson. Dans l'état d'esprit, on a été présent, mais dans le contenu ce n'est pas assez. Surtout dans les 30 derniers mètres, on n'est pas assez "tueur". Du coup, on s'expose à des contres. On a eu une belle occasion oui, mais elle arrive un peu par hasard et pour le moment, on compte un peu trop sur le hasard."

Et puis Charleroi a ouvert le score et Seraing, comme chaque semaine depuis le début de la saison, a une nouvelle fois perdu. Il va falloir que les choses changent, sur le terrain, mais aussi dans les coulisses puisque cette équipe de Seraing a besoin de renforts.