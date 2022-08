Wolverhampton sort le chéquier pour attirer un concurrent de Dendoncker

Un Portugais de plus du côté de Wolverhampton.

Déjà très conséquente, la colonie portugaise va un peu plus s'agrandir à Wolverhampton. Après le recrutement de Gonçalo Guedes pour 32,6 millions d'euros à Valence, le club anglais est tombé d'accord avec le Sporting Portugal pour le transfert de Matheus Nunes (23 ans, 2 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison).

Selon le journaliste Fabrizio Romano, la formation britannique va débourser 50 millions d'euros, dont 5 millions d'euros de bonus, pour récupérer le milieu de terrain lusitanien. Une sacrée affaire pour l'équipe lisboète, qui n'avait payé que 950 000 euros pour attirer le joueur en 2019.

Voilà donc un concurrent de choix pour le Diable Rouge Leander Dendoncker, titulaire depuis le début de la saison.