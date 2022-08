Wouter Vrancken satisfait : "Une équipe de plus en plus forte"

Le Racing Genk a fait valser Zulte Waregem dimanche soir. Bryan Heynen (25) a aidé ses coéquipiers à remporter une victoire rapide (1-4) avec deux buts, mais l'entraîneur Wouer Vrancken n'a pas tari d'éloges à propos de tous ses joueurs.

L'entraîneur de Genk était heureux après la victoire à Zulte. "Mes joueurs n'ont pas seulement excellé dans les parties amusantes du football", a noté Wouter Vrancken. "Tout le monde s'est également donné à fond lorsqu'il s'agissait de mettre la pression et de récupérer le ballon. Sans une exception, et on voit alors une équipe de plus en plus forte. Parce que cet enthousiasme illumine votre équipe, et vous pouvez même battre un adversaire fort, je pense que Zulte Waregem est peut-être la meilleure équipe contre laquelle nous avons joué. Nous avons pris le but trop facilement et n'avons pas apporté assez de qualité après le 1-4, mais c'est un détail."

Autre point positif : le développement de jeunes comme Nemeth et El Khannouss. "C'est génial que des joueurs qui étaient un deuxième ou un troisième choix la saison dernière soient aussi présents", a souligné Vrancken. "Tout le monde réfléchit en fonction de nos principes. C'est pourquoi, après sa solide préparation, je n'ai pas douté une seconde de Nemeth qui ne cesse de nous impressionner."

