L'un des coups du mercato ? Anderlecht semble bel et bien proche de s'offrir Joshua Zirkzee

Incroyable mais vrai : le RSC Anderlecht serait bien proche de rapatrier Joshua Zirkzee, sous forme de transfert définitif.

Cela semblait impossible de conserver Joshua Zirkzee (21 ans) après son excellente saison 2021-2022, en prêt depuis le Bayern Munich. L'attaquant néerlandais est très coté sur le marché des transferts, et avait réussi une excellente saison chez les Mauve & Blanc. Et pourtant, la rumeur surgie hier dans la presse allemande se confirme : d'après Het Laatste Nieuws, le RSC Anderlecht serait proche de s'offrir Zirkzee sous forme de transfert définitif.

Sous contrat jusqu'en 2023 au Bayern, Zirkzee ne pouvait plus être prêté, sous peine de partir gratuitement dans un an. Et le montant réclamé, plus de 10 millions d'euros, paraissait inatteignable pour Anderlecht. Mais le départ de Sergio Gomez a changé les choses et désormais, le RSCA peut mettre ce montant sur la table, conscient que le buteur néerlandais peut rapporter bien plus gros.

Bruges n'est pas concret

Hier soir, un intérêt supposé du FC Bruges était cité. Mais les Blauw & Zwart ne se sont pas renseignés au sujet de Joshua Zirkzee, qui n'ira pas au Jan Breydel. Anderlecht est bel et bien l'option n°1 à ce stade.