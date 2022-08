🎥 Albert Sambi Lokonga taclé par un équipier : "Tu crois que t'es le seul à ne pas jouer ?"

Ce mois d'août sortait le docu-série All Or Nothing consacré à la saison 2021-2022 d'Arsenal, un documentaire en immersion dans les coulisses des Gunners lors d'une saison faite de hauts et de bas. Arsenal fera en effet son pire démarrage en Premier League depuis 67 ans, avant de remonter la pente et finir 5e.

Durant cette saison, Albert Sambi Lokonga disputera 24 matchs toutes compétitions confondues. Titulaire en début de saison, il sortira progressivement des plans de Mikel Arteta. Une situation qui, visiblement, lui a pesé. C'est ce qu'ont l'air d'affirmer ses équipiers lors d'un repas filmé pour les besoins du documentaire. Après ce qu'on devine être un échange de plaisanteries entre Sambi et Nuno Tavares, Eddie Nketiah et Emile Smith Rowe interviennent. "T'as rapidement changé depuis ton arrivée, quand même", lance Smith Rowe. "Ce gars, il était toujours heureux, il souriait, il souriait", ajoute Nketiah. "Ouais, je jouais", plaisante Albert Sambi Lokonga.

Une réponse qui ne plaît pas à Eddie Nketiah, très peu utilisé en première partie de saison passée. "Et alors, mon ami ? Tu crois que t'es le seul à ne pas jouer, p*tain ? Arrête de te lamenter sur ton sort et réveille-toi", assène l'attaquant anglais. Le Diable Rouge semble en rire un peu jaune. Malaise...

