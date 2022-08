Jérémy Perbet : "Six buts en un match ? Dans mes rêves les plus fous, cela ne s'est jamais produit"

L'attaquant de 37 ans compte déjà dix buts en quatre rencontres officielles cette saison.

Le début de saison de Jérémy Perbet est à nouveau tonitruant. L'attaquant de 37 ans compte déjà dix buts en quatre rencontres officielles avec le RFC Liège, même si son sextuplé enregistré hier soir face à Mandel United aide grandement cette statistique impressionnante.

"Quand on a des ballons comme ceux-là... Il faut mettre en évidence le travail de mes coéquipiers, même si c'est toujours plus facile quand on a un petit peu plus d'espace. Pour respecter cette équipe de Mandel, il fallait continuer à faire plus. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais imaginé inscrire autant de buts en une rencontre. Mon record était de trois buts en un match, et je voulais l'égaler. C'est ma mentalité de toujours essayer d'avoir plus, mais il faut vraiment remercier mes coéquipiers, car j'ai été servi dans de superbes conditions."

Du haut de ses 37 ans, Jérémy Perbet se montre toujours aussi décisif, et tient encore à soigner ses statistiques. "Quand on a un nouveau match dans les jours qui arrivent, je préfère parfois sortir quelques minutes avant la fin pour tenter de me préserver. Mais puisque notre prochain match est dans dix jours, que la saison vient de reprendre et que je me sens bien physiquement, il n'y avait pas vraiment lieu de me sortir. C'est plus facile de me préparer à mon âge, car je me connais. Quand tu es jeune, tu dois rester à un nouveau physique que tu perds au fur et à mesure des années. Mes qualités n'ont jamais été la vitesse, mais plutôt la finition et le placement. Je dois essayer d'avoir une bonne connexion avec les joueurs autour de moi et de les mettre en confiance, pour qu'ils sachent exactement où me mettre le ballon."

Celui qui compte 200 rencontres et 90 buts en première division a toujours faim et buts et de victoires. "J'ai aussi manqué l'une ou l'autre situation. Il ne faut pas douter, et se dire qu'une nouvelle opportunité va arriver prochainement. Il faut avoir cette mentalité dans les moments où c'est un petit peu plus compliqué. Face à Overijse, en Coupe, on a l'opportunité de faire 2-0, on ne le fait pas, et on se fait punir derrière. Quand on est un joueur d'expérience, c'est ce qu'il faut tenter de véhiculer au groupe, même si ce n'est pas toujours facile."

Depuis la reprise, Jérémy Perbet totalise déjà dix buts en quatre rencontres officielles. "J'essaye de repousser mes limites au maximum. Je me suis bien préparé cet été, et quand on voit l'équipe qu'on a, mes qualités de buteurs collent directement. L'important pour moi est d'être décisif. J'ai eu beaucoup de frustration l'année dernière quand on a manqué la montée, et j'ai toujours ce sentiment dans le coin dans ma tête qui me permet de ne pas lâcher. On doit transmettre cet échec en rage pour réagir."

Alors que plusieurs joueurs de son âge préfèrent se diriger vers des destinations plus exotiques ou prendre leur retraite, Jérémy Perbet se sent bien au RFC Liège et veut continuer sur sa belle lancée. "J'ai beaucoup réfléchi avant de signer ici. Je savais qu'on allait énormément m'attendre par rapport au passé. Je me mets un petit peu en danger, car je n'ai pas besoin de faire tout ça. Mais à Louvain, quand on est montés de D1B en D1A, j'ai été placé dans le noyau B. Je ne voulais pas finir ma carrière là-dessus, et ce défi de monter me transcende. Je ne partirai pas d'ici tant que nous ne serons pas en Challenger Pro League."