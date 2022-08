Ferran Jutgla s'impose à la pointe de l'attaquant brugeoise: "Peu importe le nombre de buts que je marque"

Le Club de Bruges semble avoir fait une bonne pioche en attirant l'attaquant espagnol dans la Venise du Nord.

Ce vendredi, Ferran Jutgla a fait basculer la rencontre en marquant deux buts, avant de donner un pré-assist au cours de la seconde période. L'Espagnol est venu, après le match, parler de sa prestation. "Peu importe le nombre de buts que je marque. Je suis heureux d'aider l'équipe, mais le plus important, c'est que l'équipe gagne. Mon deuxième but ? J'ai attendu que Casper (Nilesen) me donne la balle au bon moment avant de créer mon action. Pour le reste, je ne me suis pas fixé un nombre de buts pour la saison".

Si quelque chose a déjà progressé, c'est son anglais. "Après deux mois, c'est vrai que je vois la différence. Laissez-moi encore deux mois de plus et mes phrases ressembleront à quelque chose (rires)".

Carl Hoefkens a aussi parlé de l'intégration de son attaquant espagnol. "Quand un joueur arrive, tu espères toujours qu'il s'adapte rapidement. Ferran a une bonne mentalité depuis le début. Chaque jour, il devient meilleur. Il est presque toujours le premier arrivé au club et il travaille sue et en dehors du terrain. Il pose aussi pas mal de questions. Cela montre toute l'étendue de ses qualités".