Anton Tanghe déçu après la défaite contre OHL : "Nous méritions vraiment un point !"

Ostende a de nouveau chuté, cette fois contre OHL.

Nouveau coup dur pour Ostende, battu à OHL et qui enchaîne une troisième défaite de rang.

Pendant longtemps, les Kustboys semblaient pouvoir ramener au moins un point de Louvain, mais les locaux ont finalement frappé dans les derniers instants et empoché toute la mise.

"La déception est immense. Nous avons très bien commencé le match et nous avons mérité de prendre l'avantage. Ensuite, nous jouons bien un quart d'heure mais baissons progressivement le rythme. En seconde période, nous devions être plus tranchants sur le premier but. Nous devions aussi faire bien mieux sur le deuxième but encaissé", a réagi Anton Tanghe après la partie.

"Nous méritons vraiment un point, nous avons eu assez d'occasions pour cela. Mais vous savez que dans le football, le fait de ne pas concrétiser ses occasions peut parfois coûter cher", conclut le défenseur central du KV.

Les Côtiers stagnent avec 6 points sur 18, avant un déplacement toujours délicat à Standard la semaine prochaine.