Vincent Kompany savoure : "J'ai vu une équipe qui se battait pour chaque ballon"

Les Clarets se sont remis sur de bons rails.

La belle et nette victoire de Burnley à Wigan (1-5) permet aux Clarets de se remettre en marche, en ce début de saison.

"J'ai vu une équipe qui se battait pour chaque ballon, et nous avons bien fait le nécessaire face à une équipe qui courrait derrière le score. Je suis conscient de ce que je demande à mes joueurs, et je vois qu'ils ont besoin d'un peu de temps pour s'y habituer. Je suis vraiment heureux, mais ce match est terminé maintenant et il y a déjà un autre défi à venir contre Millwall dans trois jours. Il n'y a pas vraiment l'occasion de célébrer", a évoqué Vincent Kompany sur le site du club.

"Le soutien de nos supporters ici à l'extérieur a été génial. Le meilleur moment, c'est après le match quand nous allons les remercier et fêter la victoire avec eux. Un mur de 5000 supporters de Burnley, c'était vraiment spécial", termine l'ancien Anderlechtois.