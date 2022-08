📷 Felice Mazzù chambré par les supporters de l'Union

L'ancien T1 des Unionistes était attendu aux tournants par ses anciens joueurs mais aussi par les supporters du club.

Et ces derniers n'ont pas manqué de piquant et d'humour pour ce premier derby bruxellois de la saison. Alors que la rencontre touchait à sa fin et que l'USG se dirigeait vers la victoire, la cinquième de rang, les supporters ont commencé à chambrer leur ancien coach.

"Allez Felice, saute avec nous", pouvait-on entendre dans les tribunes. Un chambrage en bonne et due forme qui a même été apprécié par Mazzù : "C'est le jeu, je n'ai aucun problème avec cela".

Dans les tribunes, on pouvait également apercevoir plusieurs pancartes dont un "F€lic€ On Tour". On vous le dit : piquant !