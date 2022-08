Le FC Bruges va battre tous les records de transfert pour faire venir Yaremchuk

Le temps presse et le FC Bruges veut un autre attaquant de qualité. La Ligue des champions approche à grands pas et Roman Yaremchuk doit et devrait être le nouvel ajout brugeois.

Si cela devait se confirmer, le FC Bruges devrait battre tous les records de transferts belges entrants. Ils devraient déposer entre 15 et 20 millions pour s'attacher les services de l'attaquant ukrainien, rapporter Het Laatste Nieuws. Ce sera un transfert de prestige pour le Club. Ils ont longtemps voulu un attaquant avec des statistiques et un gros CV, mais les autres clubs du subtop européen sont également sur le coup. Ils ont vécu plusieurs déceptions, récemment avec Rasmus Hojlund. Yaremchuk est une garantie de buts. Il a marqué 17 buts pour Gand et entre-temps, il a également disputé la Ligue des champions avec Benfica. Il n'est pas le premier choix des Portugais et il veut lui aussi une solution. Il est charmé par l'intérêt du Club, en partie parce qu'ils jouent en C1 et qu'il connaît le championnat.