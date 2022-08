Jan Vertonghen tout proche de rejoindre Anderlecht !

Anderlecht pourrait réaliser un incroyable coup à quelques jours de la fin du mercato estival ! Comme l'explique le journaliste portugais Bruno Andrade, les Mauves seraient en négociation avec Benfica pour finaliser l'arrivée de... Jan Vertonghen !

Sur une voie de garage chez les Lisboètes, le Diable Rouge verrait d'un bon oeil un retour en Belgique à quelques mois du Mondial au Qatar.

Le deal pourrait être d'ailleurs conclu dans les prochaines heures ! Selon nos informations, le Diable Rouge devrait signer un contrat de 2 ans avec le club bruxellois si les discussions arrivent à leur terme de manière positive.

Majorque était également sur la piste de Vertonghen mais le défenseur semble avoir fait son choix ! Sacré coup pour Anderlecht !

De saída do Benfica, Vertonghen está a negociar com o Anderlecht. Conversas estão avançadas. Maiorca também está de olho, mas, para já, não é a primeira opção do central belga