La surprise de Mark van Bommel dans le onze de l'Antwerp : "Beaucoup ne m'attendaient pas ici, peut-être que moi non plus"

Ces dernières saisons, Pieter Gerkens a été considéré comme une joker à divers postes. Mais pas par Mark van Bommel. Il place toujours le milieu de terrain devant la défense. Il y a été titulaire depuis le début de la saison.

Gerkens se porte très bien à côté d'Alhassan Yusuf. Ils veillent à ce que les attaquants puissent faire leur travail au front. "Je suis heureux de pouvoir jouer autant et de faire partie de cette équipe", a déclaré Gerkens, 27 ans. "Beaucoup ne m'attendaient pas ici, peut-être pas moi-même. Mais ça marche entre moi et Yusuf."

"Il a beaucoup de course et on nettoie beaucoup. Nous comblons les écarts les uns pour les autres. Yusuf et moi nous occupons principalement de la transition et il y a suffisamment de consistance à l'avant. "

Avec un bilan toujours parfait, ils iront au Cercle de Bruges la semaine prochaine. "Ce sont souvent les matchs les plus difficiles. Sur le papier, ils semblent souvent plus faciles qu'ils ne le sont", déclare Gerkens.