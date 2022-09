Incroyable : Iñaki Williams a bel et bien joué malgré sa blessure, 237e match d'affilée !

Annoncé blessé, l'ailier de l'Athletic Bilbao Iñaki Williams a pourtant enchaîné un...237e match de Liga d'affilée.

La blessure annoncée par l'Athletic Bilbao était donc moins sévère que prévu. Iñaki Williams souffrait a priori d'une déchirure du ligament et aurait donc dû manquer la rencontre du week-end dernier contre l'Espanyol Barcelone. Mais l'ailier basque...était titulaire. La blessure s'est résorbée plus vite que prévu et Williams a ainsi pu enchaîner un 237e match d'affilée en Liga.

Le record, probablement inégalable, de Williams se poursuit donc, ligament ou pas. L'ailier ghanéen a déjà en vue la Coupe du Monde 2022, lui qui a choisi les Black Stars cette année.