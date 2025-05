Bruges en Ligue des Champions ? Voici leurs adversaires potentiels !

L'Union Saint-Gilloise est championne de Belgique et ira donc en Ligue des Champions. Mais Bruges peut toujours y croire : voici les adversaires potentiels des Blauw & Zwart en barrages.

Ça et là, les pots sont déjà projetés si tous les têtes de série se qualifient pour la Phase de la Ligue de la Ligue des champions. Selon ces projections, le Club Bruges, tête de série, se retrouverait dans le pot 2 de la Phase de la Ligue, récompensé par ses prestations européennes récentes.

L'Union Saint-Gilloise, elle, figurerait dans le pot 4, même si être dans l'un ou l'autre pot n'a pas grande importance puisque que chacun affronte deux équipes de chaque pot.

Le Club de Bruges est tête de série au troisième tour préliminaire de la Ligue des champions. Les deux équipes à éviter seraient Fenerbahçe ou l'OGC Nice, tandis que Salzbourg, Plzen, le Panathinaïkos, Servette et le Brann Bergen sont eux aussi des adversaires potentiels.

Feyenoord comme dernier adversaire ?

Le tirage au sort aura lieu le 21 juillet. Si les Blauw & Zwart parviennent à atteindre le quatrième et dernier tour préliminaire, ils seront également tête de série. En plus des équipes mentionnées précédemment, le Feyenoord et les Glasgow Rangers figureront par exemple parmi les adversaires potentiels.