Surprenant : Ferran Jutgla est revenu en sélection nationale... mais pas avec l'Espagne !

Ferran Jutgla pourrait bien quitter le Club de Bruges cet été. Les Blauw & Zwart devraient en toucher un beau montant, même si le fait qu'il soit international... catalan n'y changera pas grand chose.

Ferran Jutgla (26 ans) a disputé une saison plutôt pleine, avec 14 buts en 54 matchs, assortis de 7 passes décisives toutes compétitions confondues. L'Espagnol a retrouvé sa place de titulaire au fil des mois et a terminé la saison en boulet de canon, notamment en inscrivant 5 buts lors des 4 derniers matchs de la phase classique.

Pas de quoi être appelé en équipe nationale d'Espagne, bien sûr, pour le produit de la Masia qui n'est même jamais passé par les équipes d'âge de la Roja. Cependant, Ferran Jutgla est bel et bien international : né à Sant Julia de Vilatorta, dans la région d'Osasuna, il porte les couleurs de la sélection... catalane.

Une équipe nationale non-officielle, qui se réunit très occasionnellement mais a vu passer dans ses rangs de nombreuses stars espagnoles internationales avec la Roja par ailleurs, comme Gérard Piqué, Gerard Deulofeu, Bojan Krkic, Victor Valdès, Cesc Fabregas ou même Xavi.

En 2022, Jutgla avait déjà fait ses débuts avec la Catalogne et marqué lors d'une large victoire contre la Jamaïque (6-0). Il avait encore joué et marqué l'année passée face au Panama, et est monté au jeu cette semaine face au Costa Rica (victoire 2-0) aux côtés notamment de Sergio Gomez (ex-Anderlecht).

Jutgla reviendra à Bruges pour le début de la préparation, annoncé pour la fin du mois de juin (23 juin). Les Blauw & Zwart iront pour l'occasion passer quelques jours à Londres pour leur préparation estivale.