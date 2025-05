🎥 Pas en réussite, les U17 belges s'inclinent contre la France et sortent de l'Euro la tête haute

Les Diablotins ont eu tant d'occasions de prendre les commandes en premiÚre période, mais c'est la France qui a ouvert le score. Si Noah Fernandez a égalisé juste avant le repos, les joueurs de Bob Browaeys se sont effondrés en début de seconde période.

Qualifiés pour le championnat d'Europe (et pour la Coupe du Monde qui aura lieu en novembre) les U17 belges sont parvenus à sortir de leur poule à l'Euro après un partage contre l'Angleterre, une victoire face à la République Tchèque et un revers d'un but contre l'Italie, suffisant pour se qualifier grâce à la réduction du score des Tchèques contre l'Angleterre dans l'autre match.

— Prospect Belgium 🇧đŸ‡Ș (@ProspectBelgium) May 29, 2025

En demi-finale, les Diablotins affrontaient la France, aussi solide chez les jeunes qu'en équipe première. Les joueurs de Bob Browaeys n'ont toutefois pas eu froid aux yeux et ont directement mis la pression sur leurs voisins français.

La Belgique a dominé le premier acte, a compté jusqu'à 66 % de possession de balle et 14 tirs, dont 7 cadrés, mais c'est bien la France qui a ouvert le score sur l'une de ses rares occasions, via Abdoulaye Camara, d'une frappe de l'extérieur du rectangle (1-0, 42e).

Mal payés, les Diablotins ont cependant réussi à revenir au score juste avant le repos, sur penalty. La frappe d'Axl Wins (Club NXT) a été contrée de la main par un défenseur français, et Noah Fernandez (PSV), victime d'une fracture du nez au premier match contre l'Angleterre, qui n'a pas joué le reste des poules et qui est revenu pour cette demi-finale avec un masque, s'est chargé de la conversion (1-1, 45+2).

Deux buts en fin de période❗đŸ’Ș



Tout reste à jouer pour la Belgique, qui domine largement 🇧đŸ‡ȘđŸ˜€

Nos compatriotes avaient enfin trouvé le chemin des filets et on pouvait se montrer confiants pour la seconde période. Mais la Belgique s'est écroulée sur deux assauts français et a perdu la rencontre en dix minutes.

Une contre-attaque des Bleuets a permis à Rudy Matondo de se retrouver seul sur le côté gauche du rectangle et de battre Lucca Brughmans 2-1, 49e). Le scénario catastrophe s'est confirmé cinq minutes plus tard, lorsque le centre du même Matondo a trouvé la tête de Djyilian N'Guessan pour le 3-1 (54e).

Un double coup de massue qui a entraîné une certaine période de flottement, avant que la Belgique ne reparte en direction du but adverse. Un petit quart d'heure avant le terme, Axl Wins, déjà impliqué sur le premier but, a inscrit un coup-franc direct en contournant le mur pour remettre les Belges dans le match (3-2, 79e).

La Belgique a encore poussé dans les dernières minutes, s'est procuré de dernières grosses occasions, mais n'a jamais su égaliser. Les Diablotins sortent du championnat d'Europe la tête haute, en demi-finale, en ayant poussé le favori dans ses derniers retranchements. Une génération qui s'annonce prometteuse et que l'on se réjouit de revoir à la Coupe du Monde, en novembre.