Un club belge lui tendra-t-il encore la main ? Didier Lamkel Zé est officiellement libre !

Saint-Trond a officialisé plusieurs départs ainsi qu'une arrivée définitive ce jeudi. Sans surprise, Didier Lamkel Zé s'en va.

Comme annoncé ce matin dans la presse du nord du pays, Saint-Trond a bel et bien officialisé avoir levé l'option d'achat d'Andrés Ferrari, qui était prêté par Villarreal cette saison. "Maintenant qu'Andrés s'est parfaitement adapté à la vie et au football en Belgique, nous nous attendons à ce qu'il s'épanouisse davantage sous l'égide de notre entraînuer", déclare André Pinto, directeur sportif trudonnaire.

En parallèle, le club a confirmé 6 départs. Les contrats de Bruno Godeau, Olivier Dumont, Kahveh Zahiroleslam, Joselpho Barnes, Tristan Teuchy et Jules Bieghs, qui arrivent à expiration, ne seront pas prolongés. Même chose, sans surprise, pour Didier Lamkel Zé qui était arrivé en janvier et a fini la saison dans le noyau B.

Billal Brahimi et Hiiro Komori repartent quant à eux de prêt à Nice et au United Chiba. "Le paysage du football évolue rapidement. Cela va de pair avec des changements annuels, et il faut donc aussi faire ses adieux régulièrement", relativise Pinto.

"L'année a été difficile, il ne faut pas se voiler la face. Mais nous avons finalement réussi à assurer notre maintien en première division. Je remercie les joueurs impliqués pour leur contribution".