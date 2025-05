L'Union peut souffler pour de bon : le remplaçant de Will Still se rapproche et ce n'est pas Sébastien Pocognoli



Photo: © photonews

Deviens fan de Lens! 49 Le Racing Lens se cherche un entraîneur, et le nom de Sébastien Pocognoli a brièvement circulé à Félix Bollaert. Cela devrait finalement être un coach français, et un nom très connu en Ligue 1. Will Still a quitté le Racing Lens après avoir obtenu une 7e place mi-figue mi-raisin (le club espérait l'Europe) mais satisfaisante compte tenu d'un contexte délicat. Le Belgo-Anglais a signé à Southampton, en Championship, se rapprochant ainsi de sa femme souffrante. Qui pour lui succéder ? Plusieurs noms ont été évoqués, dont celui de... Sébastien Pocognoli, fraîchement sacré champion de Belgique avec l'Union Saint-Gilloise. Mais Lens n'a pas vraiment d'arguments pour le convaincre d'abandonner une participation en Ligue des Champions. Désormais, la piste la plus chaude semble mener à Pierre Sage, l'ancien entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Le journaliste belge Sacha Tavolieri annonce que le Français de 46 ans tiendrait la corde pour devenir le nouveau coach des Sang & Or. Pocognoli lui-même avait écarté du revers de la main les rumeurs le concernant, avant même la fin de saison. Le titre acquis, il semble peu probable qu'il quitte désormais le Parc Duden plutôt que de disputer la C1 avec l'USG.



Corrigeer



Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici! Envoie