Il apprend déjà le français : le nouvel attaquant du RSC Anderlecht s'exprime sur son transfert !

Mihajlo Cvetkovic a donné une longue interview au média serbe Mozzart Sport, une interview en forme d'adieux. L'attaquant quitte Cukaricki pour Anderlecht cet été, et sera très attendu au Lotto Park.

Mihajlo Cvetkovic (18 ans) quitte Cukaricki sur une ultime saison réussie sur le plan comptable, avec 9 buts en 32 matchs toutes compétitions confondues. Il y a un peu plus d'un mois, il signait son contrat à Anderlecht, qu'il rejoindra cet été contre 3,2 millions d'euros. Malgré son jeune âge, il arrive pour l'équipe A et renforcera l'attaque mauve.

Cvetkovic s'en va même auréolé d'une belle récompense individuelle puisqu'il a été désigné meilleur jeune de D1 serbe. "C'est un honneur car notre championnat compte énormément de jeunes joueurs dont beaucoup sont très bons", se réjouit-il dans Mozzart Sport. "Il suffit qu'ils reçoivent leur chance pour le montrer. Quelques-uns de mes amis auront cette opportunité très bientôt".

Anderlecht avait de la concurrence

Lui-même n'est d'ailleurs pas à 100% satisfait de sa saison : "Je suis satisfait mais pas complètement, car je sais que je peux mieux faire", pointe Mihajlo Cvetkovic. "J'aurais pu marquer plus et je ne l'ai pas fait. Mais j'espère faire mieux les saisons suivantes".

Son talent a tapé dans l'oeil de nombreux clubs, en Europe et ailleurs : le Charlotte FC, en MLS, avait été le premier à tenter d'attirer Cvetkovic. C'était la saison passée. "Je crois que j'avais joué une dizaine de matchs avec l'équipe première. Je pensais ne pas avoir montré tout ce que dont j'étais capable (...) Il était trop tôt pour un transfert", estime-t-il.

Les Serbes semblent apprécier le championnat belge

La tête sur les épaules, Mihajlo Cvetkovic en est récompensé avec de nombreuses offres. Malmö, mais aussi des clubs de Bundesliga et de Serie A se renseignent. L'Etoile Rouge et le Partizan Belgrade, en Serbie, également. "Je sais que Bologne a été cité. J'en ai discuté avec ma famille et le club. L'Etoile Rouge domine, ici, ils n'ont aucune concurrence : je crois que j'aurais stagné quelques années", lance avec honnêteté l'international serbe.

"J'ai décidé d'apprendre les langues pour travailler à un départ. Je maîtrise l'anglais, maintenant je me mets au français". Car son choix s'est porté sur le club le plus insistant : Anderlecht. Malmö a perdu la bataille : "J'ai été là-bas, j'ai visité les installations, mais ce n'était plus aussi intéressant pour moi. Anderlecht avait toute mon attention", confesse Mihajlo Cvetkovic. Le nom du club porte beaucoup en Serbie.

"C'est un grand club, le plus grand en Belgique, avec une grande histoire. J'ai aussi été guidé par le fait que Anderlecht ait eu de nombreux joueurs serbes : Jestrovic, Jovanovic, Mitrovic. Lors de ma visite du stade, j'ai eu la sensation qu'ils avaient une relation intime avec la Serbie", explique encore le buteur.

Son ami Jan-Carlo Simic sera également là pour l'accueillir. "Je parle avec lui tous les jours. Lui aussi est ravi depuis qu'il est arrivé de Milan, il me dit que tout se passe très bien, que c'est une dimension différente", se réjouit Cvetkovic. "J'ai discuté avec l'entraîneur, les gens du club. Maintenant, à moi de m'entraîner, de bien jouer... Tout dépend de moi, maintenant. La qualité, il y en a ici en Serbie, mais la différence sera la vitesse d'exécution : je dois m'attendre à un jeu plus rapide, une réflexion plus rapide. Mais je suis prêt".