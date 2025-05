La saison de la honte jusqu'au bout : Manchester United battu par une équipe d'Asie du Sud-Est

Il ne fait pas bon être supporter de Manchester United cette saison. Les Red Devils, 15e en Premier League, ont été battus lors de leur tournée asiatique.

Même au bout du monde, Manchester United perd. Les Red Devils, qui ont fini la saison de Premier League à une piteuse 15e place et raté l'occasion de sauver les meubles en Europa League contre Tottenham, sont actuellement en tournée en Asie du Sud-Est.

Ils entamaient cette tournée par un match contre l'ASEAN All-Stars, une équipe mixte composée de différents joueurs des 10 nations asiatiques suivantes : Australie, Timor oriental, Laos, Philippines, Cambodge, Indonésie, Thaïlande, Myanmar, Brunei, Vietnam, Singapour, Malaisie.

Et la rencontre s'est achevée sur le score de 1-0 en faveur de l'ASEAN All-Stars, sur un but de Maung Maung Lwin, attaquant des Lamphun Warriors en Thaïlande et international birman. Une humiliation de plus pour Manchester United.

Pour l'occasion, Ruben Amorim n'avait même pas aligné une équipe d'inconnus, puisque Casemiro, Harry Maguire ou encore Rasmus Hojlund ont débuté la rencontre et que Bruno Fernandes ou encore Alejandro Garnacho sont montés au jeu.

ManU affrontera désormais l'équipe nationale de Hong-Kong ce vendredi. Normalement, cette fois, ça devrait le faire face à une nation classée 153e au ranking FIFA. Mais cette saison, on ne sait jamais...