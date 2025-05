Charleroi sera déçu : le sélectionneur de l'Algérie snobe les Zèbres

L'Algérie disputera deux matchs amicaux durant la trêve internationale à venir. Vladimir Petkovic, en poste depuis l'année passée, n'en a pas profité pour innover beaucoup.

Alors que se tiendra le Final Four de la Ligue des Nations et les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 en Europe, de nombreuses autres sélections disputeront des matchs amicaux. C'est le cas de l'Algérie qui affrontera le Rwanda (5 juin) et la Suède (10 juin).

Le sélectionneur des Fennecs, Vladimir Petkovic, a dévoilé sa sélection de 29 joueurs pour ces rencontres. Un large groupe, au sein duquel on ne retrouve pourtant ni Adem Zorgane, ni Yacine Titraoui, en grande forme avec le Sporting Charleroi en cette fin de saison.

Zorgane compte 15 caps, Titraoui en compte deux qui datent déjà de 2021. Ils pouvaient cependant espérer une sélection, et sont mentionnés par plusieurs supporters algériens sur les réseaux sociaux comme faisant partie des grands absents.

"Je dois choisir d'appeler un joueur en fonction de sa capacité à s'intégrer au groupe, pas juste parce qu'il a fait deux bons matchs. On a créé les conditions pour être favoris pour la qualification à la Coupe du Monde, je ne veux donc pas trop changer mon groupe", justifie Petkovic via La Gazette du Fennec.

Côté "belgicain", notons tout de même, s'il n'y a pas de joueur de Pro League dans le groupe, la présence de Anis Hadj Moussa (Feyenoord, ex-Olympic) et de Mohamed Amoura (Wolfsbourg, ex-Union).